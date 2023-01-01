Monster Duo — это игра-головоломка, в которой вам нужно соединить две одинаковые плитки тремя или менее прямыми линиями. По своей концепции этот маджонг похож на игры Onet, он имеет великолепный графический интерфейс, крутые эффекты, такие как блестки, милые монстры, и, самое главное, бесконечное веселье! Исследуйте и оживляйте мистический лес, проходя его этапы. Эти этапы состоят из различных трудностей и сюрпризов, таких как крошечные монстры, которые на самом деле являются волшебными духами Святых Деревьев! Откройте всех миньонов, чтобы оживить мистический лес! Все, что вам нужно сделать на уровне, — это найти две одинаковые плитки и соединить их, если между ними ничего нет. Промойте и повторяйте, пока в игре не останется блоков. Идите вперед и спасите этот загадочный лес! Парные блоки. Нажмите на один блок, чтобы выбрать его, затем нажмите на другой, чтобы соединить их. Monster Duo создан PotatoJam. Играйте в другие игры на ловкость Poki: Numbers, Bring me Cakes, Onet Master, Onet Paradise и Solitaire Klondike 2.0. Вы можете играть в Monster Duo бесплатно на Poki. В Monster Duo можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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