Tiny Dangerous Dungeons — это платформер, в котором вы обитаете в подземельях в поисках сокровищ. В этом приключении в стиле метроидвании в пиксельной графике вы сможете исследовать огромное подземелье, столкнуться с жуткими существами, собрать спрятанные бонусы и получить новые навыки, которые помогут вам в ваших поисках. Собранные вами предметы могут стать ключом к открытию новых проходов, поэтому обязательно исследуйте каждый закоулок. Игра выполнена в великолепном монохромном пиксельном стиле 90-х годов, поэтому во время игры вы можете ощутить ностальгию. Сможете ли вы помочь Тимми выжить в крошечных опасных подземельях и стать лучшим охотником за сокровищами в мире? Совет для профессионалов: попробуйте режим «Испытание на время» для приятного испытания после завершения игры. Движение — стрелка влево/вправо. Прыжок — X или пробел. Ввод — стрелка вниз. Tiny Dangerous Dungeons создана Adventure Island. Ознакомьтесь с другими их играми на Poki: Heart Star, Super Dangerous Dungeons и Total Party Kill! Вы можете играть в Tiny Dangerous Dungeons бесплатно на Poki. В Tiny Dangerous Dungeons можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tiny Dangerous Dungeons, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.