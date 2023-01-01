Yokai Dungeon — платформер-головоломка, созданный Neutronized. Исследуйте постоянно меняющуюся прекрасную землю, вдохновленную японским фольклором. Помогите нашему другу Тануки (и еще 19 персонажам) очистить случайно сгенерированные подземелья от сокровищ и врагов. Разбивайте движущиеся объекты о своих врагов и собирайте добычу. Используйте заработанные деньги, чтобы разблокировать новых персонажей и изучить их уникальную историю и способности. Yokai Dungeon состоит из шести различных зон, разделенных на отдельные комнаты. Исследуйте эти комнаты и найдите особые сюрпризы, такие как особая торговая комната и комната босса! В этой игре вас ждет много сюрпризов. Сможете ли вы разблокировать каждого персонажа в Yokai Dungeon? Движение — WASD или клавиши со стрелками. Нажатие блоков — нажатие или пробел. Yokai Dungeon создана Neutronized, разработчиком игр из Италии. На Poki есть и другие захватывающие игры: Slime Pizza, Drop Wizard Tower, Magic Bridge, Picnic Penguin и потерянный йети.

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