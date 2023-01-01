Dungeon Miner — это игра-симулятор управления, созданная DrMop. Твой покойный дядя оставил тебе шахту, чтобы научить тебя тяжелому труду и заработать состояние. Теперь возьмите кирку и углубитесь во все уголки своего участка земли. Создавайте новое оружие и инструменты, исследуйте подземелья в поисках ценностей и чертежей, сражайтесь с существами, улучшайте свое снаряжение и отправляйтесь в захватывающее приключение. Dungeon Miner никогда не наскучит, поскольку он наполнен богатым контентом и множеством сюрпризов, которые вам предстоит исследовать. Навигация — WASD или клавиши со стрелками. Атака — E или пробел. Рюкзак — BShow quest — L Бросить бомбу — QDungeon Miner создан DrMop. Играйте в другие игры Poki: Monster Mash, Wordy Pop, Brain Dozer, Tri Peaks, Australian Patience, Solitaire Golf, Solitaire Reverse и Wordsmith.

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