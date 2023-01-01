Duke Dashington Remastered — это платформер, в котором вы — охотник за сокровищами, быстро сбегающий из разрушающихся подземелий и замков. Каждый уровень дает вам 10 секунд, чтобы сбежать, прежде чем вся комната рухнет. Так что быстро осмотрите окрестности, определите правильный путь выхода и мчитесь к свободе! Вам предстоит преодолеть 5 различных подземелий и целых 150 уровней, наполненных творческими препятствиями. В обновленной версии добавлено совершенно новое подземелье под названием Crystal Cavern, которого не было в оригинальной игре. Покажите нам, есть ли у вас все необходимое, чтобы стать самым известным охотником за сокровищами в мире! Эй, чего ты ждешь?! ИДТИ! 10… 9… 8… Тире — WASD или клавиши со стрелками. Duke Dashington Remastered создан Adventure Island. Играйте в другие игры Poki: Tiny Dangerous Dungeons, Heart Star, Super Dangerous Dungeons и Total Party Kill! Вы можете играть в Duke Dashington Remastered бесплатно на Poki. В Duke Dashington Remastered можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты. .

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