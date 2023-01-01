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Big Tower Tiny Square

Big Tower Tiny Square

poki.com

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Big Tower Tiny Square — платформер-головоломка, в которой вы — персонаж квадратной формы, находящийся на захватывающей многоуровневой платформе, наполненной опасными ловушками и препятствиями. В этой игре вы не спасаете принцессу, вы спасаете только свой любимый ананас! Уклоняйтесь от пуль, прыгайте через ямы с лавой, открывайте контрольно-пропускные пункты и прыгайте через стену на опасную Большую Башню в этом приключении, требующем быстрой реакции и высокой точности. Игра Big Tower Tiny Square, вдохновленная одноэкранными аркадными играми, обещает подарить вам незабываемые впечатления, если вы проявите терпение. Готовы ли вы прыгать… много? Перемещение — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — пробел или стрелка вверх. Перезапуск — Y. Большая башня Tiny Square была создана EO Interactive. Сыграйте в другую аркадную игру на Poki: Big NEON Tower VS Tiny Square. Вы можете играть в Big Tower Tiny Square бесплатно на Poki. В Big Tower Tiny Square можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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