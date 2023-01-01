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Card Hog

Card Hog

poki.com

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Card Hog — карточная игра о подземельях, созданная SnoutUp Games. Отправляйтесь в путешествие по бесконечным подземельям, собирайте добычу и сражайтесь в пошаговых битвах с десятками уникальных врагов, таких как слизни, рыцари, зомби, пришельцы и вампиры! Вы можете использовать сбор колоды, чтобы изменить ход игры и повысить свои шансы на выживание с помощью постоянных обновлений. Вам предстоит открыть более сотни карт, наполненных юмористическими взаимодействиями, крутыми бонусами, захватывающими битвами с боссами и многим другим! Будьте готовы весь день работать за компьютером, играя в эту игру! Переместите карту свиньи к карте, с которой вы хотите взаимодействовать. Перемещение — клавиши со стрелками, WASD или нажмите на нужный слот для карты. Карта Hog была создана Snoutup Games. Играйте в другие игры про милых свиней на Poki: Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom и Ninja Shurican.

Веб-сайт: poki.com

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