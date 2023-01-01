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Apple Knight: Fight

Apple Knight: Fight

poki.com

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Apple Knight: Fight — это платформер для двух игроков, в котором вы сражаетесь с другим рыцарем на многоплатформенной арене, полной уникального оружия. Вы можете играть в одиночный режим, чтобы сражаться с ИИ, или в режим «Игрок против игрока», если вам хочется сразиться с товарищем. Все, что вам нужно сделать, это истощить запас здоровья вашего врага любыми необходимыми способами. Ударьте по пушке в нужный момент, чтобы запустить ее по врагу и нанести большой урон. Если вам не нравятся дальние бои и снаряды, вы можете сразу перейти к рукопашной и атаковать своим верным мечом или подобрать добычу, брошенную волшебником, и попробовать ее использовать. Готовы ли вы сразиться с каждым рыцарем, с которым столкнетесь, используя пушки, мечи, взрывчатку, специальные бонусы и, самое главное, яблоки? Apple Knight: Fight создана компанией Limitless LLC. Играйте в другие приключенческие игры Poki: Apple Knight, Apple Knight: Mini Dungeons и Viking Village. Вы можете играть в Apple Knight: Fight бесплатно на Poki. В Apple Knight: Fight можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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