Bearsus — это игра в жанре экшн, в которой вы играете за медведя-дракана, сражающегося с другими медведями на различных боевых аренах. Сражайтесь с легкостью благодаря классической, невыносимо простой двухкнопочной схеме управления! Выбирайте одного из 8 игровых медведей-борцов, комбинирующих приемы, и создайте свой собственный уникальный стиль. Наточите когти и перейдите в аркадный режим, где вы сразитесь с 5 медведями гризли и откроете новых бойцов и цветные паулетты. Вы также можете играть против фурренда в режиме для двух игроков. Если вы хотите еще более сложного испытания, вы также можете попробовать бесконечный режим, в котором ваше здоровье сохраняется из предыдущего раунда. Достаточно ли вы сильны, чтобы стать чемпионом леса, используя свои медвежьи руки? Bearsus разработан компанией ARF Games в 2022 году. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Bearsus бесплатно на Poki. В Bearsus можно играть на компьютере и мобильном телефоне. устройства, такие как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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