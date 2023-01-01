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Klung

Klung

poki.com

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Klung — это аркадная игра, в которой вы должны провести персонажа в форме куба через уровни, наполненные препятствиями, используя его липкие конечности. Если вам понравился Человек-паук, то вы можете стать самой милой и ловкой его версией в этой игре. Прыгайте, раскачивайтесь, переворачивайтесь и пройдите все уровни, заполненные шипами, как настоящая легенда. Знаете, как говорят: «У стен есть уши»? Здесь у стен есть личности! Вы заметите, как они подмигивают и проявляют к вам немного любви, пока вы обращаетесь к ним за поддержкой. Так что вперед и продолжайте качаться, как босс! Не забудьте поделиться своим рекордом с друзьями, чтобы показать им, что вы можете превзойти их! Удерживайте левую кнопку мыши или палец, чтобы приклеиться к поверхности. Отпустите его, чтобы отпустить. Промойте и быстро повторите, чтобы быстро двигаться вперед. Если вы хотите двигаться быстрее, отпустите поверхность как можно скорее и быстро придерживайтесь следующей. Клунг создан havana24. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Klung бесплатно на Poki. В Klung можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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