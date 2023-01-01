Backflipper — это физическая игра, похожая на тряпичную куклу, в которой вы будете переворачиваться через небоскребы, дома, деревья и многое другое. Сыграйте в новую игру Backflipper от создателей, которые подарили вам Flip Master и Flip Diving, и докажите, что вы лучший ластник назад в городе. Учитывая различные препятствия, убедитесь, что вы вовремя выполнили все свои сальто. Играйте в игру Backflipper и зарабатывайте монеты, чтобы разблокировать таких персонажей, как пингвин, президент, астронавт и других, со своими уникальными особенностями. В этой спортивной игре вы сможете делать крутейшие сальто назад. Приятного переворота! Мышь — щелкните, удерживайте и переместите, чтобы перевернуться и приземлиться. Двигайте мышью влево или вправо, чтобы переместить сальто во время переворота, чтобы убедиться, что оно приземлится на коврик! - Зарабатывайте монеты и открывайте другие ласты с особыми способностями, которые помогут вам выполнять еще больше прыжков! Backflipper создан компанией MotionVolt Games, базирующейся в Хельсинки, Финляндия. Они также являются создателями хитов Flip Diving и Flip Master.

Веб-сайт: poki.com

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