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Anycolor

Anycolor

poki.com

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Anycolor — это игра-раскраска, в которой вы используете уникальные цветовые палитры, чтобы заполнить разделы различных заранее разработанных рисунков. Игра дает вам полный контроль над тем, как и где вы хотите использовать каждый цвет, поэтому возможности безграничны. Используйте инструмент «Заливка» и кисть, чтобы настроить каждую картину так, как никто другой. Есть рисунки животных, людей, еды, транспортных средств и даже абстрактных идей! Список рисунков постоянно обновляется, поэтому время от времени вы будете находить новые для работы. Есть также дополнительные палитры, которые вы можете разблокировать, поэтому обязательно загляните в меню цветов, чтобы изучить его. Не забудьте загрузить свои рисунки после того, как раскрасите их. И обязательно поделитесь Anycolor с друзьями и продемонстрируйте свои творения! Anycolor был создан Aniway, командой разработчиков игр из Финляндии. Сыграйте в другую игру-головоломку на Poki: Koala Bros Bash. Вы можете играть в Anycolor бесплатно на Poki. В Anycolor можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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