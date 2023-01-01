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Art Pixel Workshop

Art Pixel Workshop

poki.com

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В Art Pixel Workshop вы используете силу пикселей для создания произведений искусства! Присоединяйтесь к Pixelpaw, кошачьему мастеру пиксельной графики, и вместе создавайте красивые пиксельные творения. На выбор есть множество разных рисунков; от животных до еды и классических шедевров, таких как Мона Лиза! На выбор предлагается более 60 различных рисунков, поэтому всегда можно открыть для себя что-то новое. Не забудьте загрузить свои работы и поделиться своими творениями с друзьями! Сможете ли вы стать настоящим пиксельным художником?

Веб-сайт: poki.com

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