Color Car — это красочная игра на ловкость, в которой вам нужно проехать каждый уровень, касаясь только белого цвета! Играйте в Color Car на Poki, созданная KasSanity, и посмотрите, сколько уровней вы сможете пройти. Коснитесь любого цвета, кроме белого, и ваша игра окончена. Воспользуйтесь преимуществами, такими как TNT, порталы и многое другое, чтобы помочь вам закончить. Как далеко может проехать ваша цветная машина? Управление: Клавиши со стрелками влево/вправо – Поворот влево/вправо Пробел – Перезапуск О создателе: Color Car создан компанией KasSanity, базирующейся в Канаде. Они также являются создателями KnockOff, Dashy Square и многих других!

Веб-сайт: poki.com

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