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Flappy Bird

Flappy Bird

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Летайте по трубам, не разбиваясь! Эта чрезвычайно захватывающая аркадная игра породила всемирное увлечение Flappy Bird. Вы должны быстро реагировать, чтобы скользить по каждому набору труб. Точно рассчитывайте каждое движение, чтобы продолжить полет и установить высокий балл!

Веб-сайт: poki.com

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