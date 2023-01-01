Летайте по трубам, не разбиваясь! Эта чрезвычайно захватывающая аркадная игра породила всемирное увлечение Flappy Bird. Вы должны быстро реагировать, чтобы скользить по каждому набору труб. Точно рассчитывайте каждое движение, чтобы продолжить полет и установить высокий балл!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Flappy Bird, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.