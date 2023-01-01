Giraffe Winter Sports Simulator

Вы когда-нибудь видели, как жираф скатывается по лыжной рампе? В этой игре вы это сделаете! Цель проста: заставить жирафа пройти как можно дальше! Это легче сказать, чем сделать, поскольку ваш жираф летает и переворачивается по воздуху. Хотите доказать, что у вашего жирафа есть задатки чемпиона? Соревнуйтесь с друзьями в режиме игры для двух игроков. Элементы управления: Пробел или клик мыши - Летать

Веб-сайт: poki.com

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