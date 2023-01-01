Big Shot Boxing — это игра о боксе, в которой вам предстоит пробиться вверх по рейтингу, чтобы завершить карьеру в Зале боксерской славы! Начните с выбора бойца, наймите тренера и выучите несколько приемов. Ударьте противника джебом, кроссом или апперкотом и не забывайте сохранять бдительность. Составьте красивую комбинацию, чтобы ошеломить противника. Выиграйте либо набрав наибольшее количество очков, либо нокаутом! Поднимайтесь по лестнице и обязательно тренируйте свои навыки, такие как здоровье, сила, подбородок и восстановление. При падении в бою у вас есть 10 секунд, чтобы прийти в себя. Заработайте немного денег, чтобы персонализировать перчатки, шорты и ботинки своего персонажа. Вы также можете разблокировать множество достижений, выигрывая матчи, получая титулы и защищая свой титул. Попадешь ли ты в Зал славы? Управление:Стрелка вправо — джебСтрелка влево — кроссX — апперкот Z — блокО создателе: Big ​​Shot Boxing был создан Колином Лейном. Он известен и другими своими играми: Wrassling, Dunkers, Dunkers-2, Touchdowners, Knight Brawl, Battle Golf и многими другими! Во всех них можно играть на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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