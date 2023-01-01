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Drill Up

Drill Up

poki.com

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Drill Up — это игра на ловкость, в которой вам нужно пробраться сквозь землю и набрать наибольшее количество очков! Drill Up был создан UAB Applava. Проберитесь сквозь ядро ​​Земли и попытайтесь собрать несколько монет, но будьте осторожны: магма под вами поднимается. Будьте достаточно быстры, чтобы пробурить лаву, и обязательно цельтесь в вращающиеся колеса, если промахнетесь. , ты не справишься. Разблокируйте всех персонажей и проложите себе путь вверх, установите новый рекорд и станьте мастером Drill Up номер 1! Управление: Пробел / Щелчок - прыжок. О создателе: Drill Up был создан UAB Applava.

Веб-сайт: poki.com

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