Drill Up — это игра на ловкость, в которой вам нужно пробраться сквозь землю и набрать наибольшее количество очков! Drill Up был создан UAB Applava. Проберитесь сквозь ядро ​​Земли и попытайтесь собрать несколько монет, но будьте осторожны: магма под вами поднимается. Будьте достаточно быстры, чтобы пробурить лаву, и обязательно цельтесь в вращающиеся колеса, если промахнетесь. , ты не справишься. Разблокируйте всех персонажей и проложите себе путь вверх, установите новый рекорд и станьте мастером Drill Up номер 1! Управление: Пробел / Щелчок - прыжок. О создателе: Drill Up был создан UAB Applava.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Drill Up, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.