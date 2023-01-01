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Black

Black

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Black — это минималистичная головоломка, в которой каждый уровень принципиально отличается. В игре более 25 уникальных и прекрасно продуманных головоломок, и вам придется мыслить нестандартно, чтобы решить их все. Не стесняйтесь использовать кнопку с лампочкой, которая появится в правом верхнем углу, если вы застряли на уровне. Обратите внимание, что для каждого уровня есть несколько подсказок, обязательно прочитайте их все. Как быстро вы сможете пройти все 25 уровней и пройти Блэк? Используйте левую кнопку мыши, чтобы взаимодействовать с головоломкой. Нажмите на лампочку, чтобы увидеть подсказки. Черный цвет создал Барт Бонте. Посмотрите другие их игры на Poki: Blue, Green и Factory Balls Forever.

Веб-сайт: poki.com

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