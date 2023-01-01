Sugar, Sugar 2 — игра-симулятор, созданная Бартом Бонте. В продолжении популярной игры Sugar, Sugar вы попытаетесь решить тщательно продуманные головоломки, рассыпая сахар в кофейные чашки. Ваша задача — рисовать мосты и удачно расположенные линии, чтобы захватить каждое зерно. На каждом уровне вас ждут новые интересные испытания, а препятствия по ходу игры становятся все сложнее. Сосредоточьтесь, чтобы достичь каждой конкретной цели и пройти каждый уровень, не испачкав пол. Используйте левую кнопку мыши или палец, чтобы нарисовать линию и наполнить чашки. Эта линия будет действовать как стена или барьер, предотвращающий падение сахара за пределы желаемой области. Sugar, Sugar 2 был создан Бартом Бонте. Играйте в другие их игры на Poki: сахар-сахар-html5, Blue, Green и Factory Balls Forever.

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