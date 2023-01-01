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Sugar, Sugar

Sugar, Sugar

poki.com

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Sugar, Sugar — игра-симулятор, созданная Бартом Бонте. Решайте головоломки, рассыпая сахар в кофейные чашки! Ваша задача — рисовать мосты и удачно расположенные линии, чтобы захватить каждое зерно. На каждом уровне вас ждут новые интересные испытания, а препятствия по ходу игры становятся все сложнее. Сосредоточьтесь, чтобы достичь каждой конкретной цели! Используйте левую кнопку мыши или палец, чтобы нарисовать линию и наполнить чашки. Эта линия будет действовать как стена или барьер, предотвращающий падение сахара за пределы желаемой области. Sugar, Sugar был создан Бартом Бонте. Играйте в другие их игры на Poki: Blue, Green и Factory Balls Forever.

Веб-сайт: poki.com

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