CircloO 2 — официальное продолжение CircloO, хорошей игры на ловкость, в которой вы управляете мячом внутри большого круга. Как и в его предшественнике, вы пытаетесь добраться до маленького круга, чтобы перейти на следующий раздел уровня. Используйте свою скорость, чтобы преодолевать препятствия и добираться до места назначения. В игре 24 совершенно новых уровня! Все уровни создают на вашем пути новые препятствия. Умело управляйте мячом и используйте инерцию! Попробуйте побить свое время, пройдя уровни несколько раз. В игре также присутствует новый приятный саундтрек от Стейна Каппетейна. Сможете ли вы пройти CircloO 2 и установить лучшее время на каждом уровне? Управление: Движение — W/A/S/D или клавиши со стрелками. О создателе: Флориан ван Стрин создал серию CircloO. Он опытный голландский разработчик, создавший такие игры, как оригинальный CircloO и The Final Earth 2, в обе игры, в которые можно играть на Poki.

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