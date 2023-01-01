Mageclash.io — многопользовательская фэнтезийная игра, в которой вы сражаетесь с монстрами и другими игроками, чтобы стать самым могущественным героем на сервере. Создайте своего персонажа, используя сотни заклинаний, оружия и снаряжения, и пробивайтесь сквозь уникальные биомы… если вам удастся выжить среди боссов.

Веб-сайт: mageclash.io

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