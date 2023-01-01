Эпическая фэнтезийная MMORPG. Десятки героев, которых можно провернуть. Сотни боссов, которым можно бросить вызов. Доминион ждет своего Героя, который возглавит Армию.

Веб-сайт: hero-wars.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hero Wars, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.