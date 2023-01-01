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Relmz.io

Relmz.io

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Веб-сайт: poki.com

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Станьте величайшим героем в Relmz.io! В этой MMO-RPG вы становитесь никем в маленьком городке. Вооружившись лишь палкой и мечтой, вы отправляетесь навстречу славе и приключениям! Исследуя мир Relmz.io, вы встретите других искателей приключений, сразитесь с ужасными монстрами и соберете массу потрясающей добычи! Будьте осторожны! Сразитесь со слишком сильным врагом, и вы рискуете потерять часть своей славы и опыта. Станете ли вы самым сильным и известным героем в Relmz.io?

Веб-сайт: poki.com

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