Shipo.io — это онлайн-игра, которая предлагает вам командовать собственным пиратским кораблем и отправиться в смелое путешествие! Вы когда-нибудь мечтали стать пиратом и покорить океан? Теперь у вас есть шанс добиться этого! Начните с небольшой лодки, вооруженной пушкой, сражайтесь с врагами и заберите их сокровища. Улучшайте свой корабль на заработанные по пути деньги. Вы также можете настроить свой флаг и нанять бандитов в свою команду. Кто готов стать абсолютным властителем моря?

Веб-сайт: poki.com

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