Repuls.io — это многопользовательская игра-стрелялка, созданная Docski. Сражайтесь онлайн с реальными игроками в большом открытом мире, исследуя разнообразное оружие, транспортные средства и оборудование. Вы получаете управление постоянно движущимся персонажем, что дает возможность одновременно маневрировать и стрелять. Поскольку каждое оружие уникально и имеет свои сильные и слабые стороны, вы можете легко создать свой собственный стиль игры и выделиться среди других игроков. Готовы ли вы стать первым в мире полностью дополненным суперсолдатом? Иди и побеждай, солдат!

Веб-сайт: repuls.io

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