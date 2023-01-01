Slay.one — это очень крутая многопользовательская игра-стрелялка, в которой вы используете различное оружие на карте и сражаетесь с другими игроками. Это бесплатная игра для всех, поэтому вам придется следить за тем, кто вас окружает!

Веб-сайт: slay.one

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