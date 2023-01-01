WebCatalog
Slay.one

Slay.one

slay.one

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Slay.one в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Slay.one — это очень крутая многопользовательская игра-стрелялка, в которой вы используете различное оружие на карте и сражаетесь с другими игроками. Это бесплатная игра для всех, поэтому вам придется следить за тем, кто вас окружает!

Веб-сайт: slay.one

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Slay.one, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Battle Club

Battle Club

battleclub.io

Kize.io

Kize.io

kize.io

Battle Dudes

Battle Dudes

battledudes.io

Repuls.io

Repuls.io

repuls.io

1v1Battle

1v1Battle

play.1v1battle.com

Toon Off

Toon Off

poki.com

Fury Wars

Fury Wars

poki.com

Keyma.sh

Keyma.sh

keyma.sh

Top Down Battleground

Top Down Battleground

poki.com

Krunker FRVR

Krunker FRVR

krunker.io

STUG

STUG

stug.io

NitroClash.io

NitroClash.io

nitroclash.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности