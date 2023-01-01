Rebels Clash — это онлайн-игра-стрелялка, в которой есть режимы «Смертельный матч» и «Королевская битва». В динамичном Death Match вы играете против других игроков онлайн. Цель — совершить как можно больше убийств и умереть как можно меньше. После смерти вы возродитесь, чтобы улучшить свой счет. В режиме «Королевская битва» у вас есть только один шанс стать победителем — убить всех, кто еще жив в игре. Если ты умрешь, ты уйдешь навсегда! Собирайте различные предметы, такие как оружие, здоровье и гранаты, чтобы расширить свой арсенал и победить других игроков. Готовы ли вы проверить свои навыки стрельбы? Rebels Clash была разработана NadGames. Играйте в другие их игры на Poki: Bomber Royale, Combat Online, PixWars 2 и Combat Reloaded 2. Вы можете играть в Rebels Clash бесплатно на Poki. В Rebels Clash можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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