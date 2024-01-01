Goober Royale — это игра в жанре королевской битвы, предлагающая как одиночный, так и командный геймплей. В этой динамичной игре вы играете за маленького дурака с реактивным ранцем и ракетной установкой. Вы можете попытать удачу в игровом режиме Battle Royal, где вам придется сразиться со всеми другими Губерами, чтобы победить, или объединиться с тремя друзьями, чтобы одержать победу над другими. Используйте разнообразное оружие, такое как ядерное оружие и гранаты, чтобы сражаться с врагами. Итак, сможете ли вы занять первое место в этом напряженном соревновании?

Веб-сайт: poki.com

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