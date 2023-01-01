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Combat Reloaded 2

Combat Reloaded 2

poki.com

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Combat Reloaded 2 — многопользовательский шутер от первого лица, являющийся продолжением популярных игр Combat Reloaded и Combat Online. Оба были разработаны NadGames. Выйдите на арену и приготовьтесь к тотальной битве. Выбирайте из множества различных карт для места нашей битвы и будьте готовы вооружиться несколькими разными видами оружия. Сразитесь со своими врагами в тотальной битве, чтобы увидеть, какая команда выйдет победителем! Хватит ли у вас навыков, чтобы подняться на вершину? Combat Reloaded 2 создана компанией NadGames, базирующейся в Мексике. Они также являются создателями Combat Reloaded и Combat Online (Combat 5).

Веб-сайт: poki.com

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