Играйте в идеальный гибрид Minecraft и Modern Warfare! Pixel Warfare 4 противопоставляет вас другим игрокам со всего мира. Вы можете создавать свои собственные комнаты и матчи с уникальными наборами оружия. Прячьтесь за блочными объектами, чтобы вас не подстрелили!

Веб-сайт: poki.com

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