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Splix.io

Splix.io

splix.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ползите по миру и захватывайте каждый блок! Splix.io сталкивает вас с другими змеями в захватывающей игре доминирования. В этой многопользовательской битве ваша миссия — заполнить всю сетку своим цветом. Вы можете захватить любую свободную область, чтобы сделать ее своей. Если кто-нибудь наткнется на ваш текущий след, вы мгновенно проиграете. Каждая змея мечтает захватить побольше земель и занять первое место. Будьте умны и осторожны, чтобы обогнать новые участки мира, не получив ударов! Об создателе: Pelican Party — это результат сотрудничества двух голландских парней из Роттердама, Нидерланды. Они также создали Nugget Royale и Ducklings.io.

Веб-сайт: splix.io

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