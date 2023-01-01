Ползите по миру и захватывайте каждый блок! Splix.io сталкивает вас с другими змеями в захватывающей игре доминирования. В этой многопользовательской битве ваша миссия — заполнить всю сетку своим цветом. Вы можете захватить любую свободную область, чтобы сделать ее своей. Если кто-нибудь наткнется на ваш текущий след, вы мгновенно проиграете. Каждая змея мечтает захватить побольше земель и занять первое место. Будьте умны и осторожны, чтобы обогнать новые участки мира, не получив ударов! Об создателе: Pelican Party — это результат сотрудничества двух голландских парней из Роттердама, Нидерланды. Они также создали Nugget Royale и Ducklings.io.

Веб-сайт: splix.io

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