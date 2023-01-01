Cut the Rope

Перережь веревку, чтобы кормить зеленого монстра конфетами! Ам Ням жаждет больших конфет. Ваша задача — накормить его как можно быстрее. Вы можете собирать звезды на каждом уровне и получать бонусные очки. Разрежьте каждую веревку в нужное время, чтобы выиграть!

Веб-сайт: poki.com

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