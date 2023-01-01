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Cut The Rope

Cut The Rope

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Перережь веревку, чтобы кормить зеленого монстра конфетами! Ам Ням жаждет больших конфет. Ваша задача — накормить его как можно быстрее. Вы можете собирать звезды на каждом уровне и получать бонусные очки. Разрежьте каждую веревку в нужное время, чтобы выиграть!

Веб-сайт: poki.com

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