STUG — это бесплатная многопользовательская 2D-игра о танках, основанная на навыках и преувеличенной физике рикошета снарядов. Сражайтесь с другими игроками в полной танковой войне! Одна из лучших бесплатных онлайн-игр про танки. Каждый матч — это напряженная битва с участием нескольких типов танков и способностей.

Веб-сайт: stug.io

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