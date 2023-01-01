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Blockpost

Blockpost

poki.com

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Blockpost — это 3D-игра-шутер от первого лица, созданная Skullcap Studios. В этом процедурном кубическом 3D-шутере вас ждут захватывающие и насыщенные событиями онлайн-матчи, которых нет ни в одной другой игре. Играйте в матчи в реальном времени против реальных людей бесплатно. Просто выберите оружие из своего арсенала и вступайте в бой! В Blockpost семь режимов игры, более 20 карт и более 100 видов огнестрельного оружия. Вы можете зарабатывать монеты за каждый сыгранный матч. Чем больше матчей вы сыграете, тем больше вы сможете повысить свой уровень и стать лучше. Не забудьте пригласить друзей в свою команду и приумножить свою мощь! Blockpost — один из самых захватывающих многопользовательских блочных шутеров! Движение — WASD или клавиши со стрелками. Стрельба — левая кнопка мыши. Цель — правая кнопка мыши. Прыжок — пробел. Переключение оружия — цифровые клавиши. Blockpost был создан Skullcap Studios. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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