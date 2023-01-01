Smoots Tennis First Serve — это 3D-игра о теннисе, созданная Kaneda Games. Выбирайте из множества персонажей, бросайте вызов друзьям и наслаждайтесь всеми эмоциями теннисного матча в этой игре со стилизованной 3D-графикой! Обязательно попадайте и возвращайте все шары, которые бросает в вас противник, набирайте очки и станьте победителем матча! Движение — клавиши со стрелкамиСтрельба/движение — пробелСтрельба/ломтик — NShoot/Lob — была создана MSmoots Tennis First Serve от Kaneda Games. Они также являются создателями Smoots Pinball Zombie на Poki!

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