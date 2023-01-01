Играйте в Tactics Core бесплатно на официальном сайте! Tactics Core — это интенсивный командный шутер в жанре MOBA, в который можно играть в браузере. Работайте вместе, чтобы уничтожить командный центр противника, прежде чем враг уничтожит ваш!

Веб-сайт: tacticscore.io

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