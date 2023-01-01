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Tactics Core

Tactics Core

tacticscore.io

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Играйте в Tactics Core бесплатно на официальном сайте! Tactics Core — это интенсивный командный шутер в жанре MOBA, в который можно играть в браузере. Работайте вместе, чтобы уничтожить командный центр противника, прежде чем враг уничтожит ваш!

Веб-сайт: tacticscore.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tactics Core, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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