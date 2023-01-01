Raft Wars — это веселая многоуровневая игра-стрелялка, созданная Мартейном Кунстом, в которой вам и вашему брату Саймону придется защищать свое сокровище от врагов всех мастей! Изначально вооружившись плотом и несколькими теннисными мячами, вам нужно будет сосредоточиться на своей цели и силе, чтобы победить викингов, пиратов, банды и многих других! Ударьте противника, чтобы сбить его с плота или истощить его здоровье, пока он не упадет! Зарабатывайте монеты, совершая стратегические выстрелы, чтобы разблокировать гранаты, ракеты и улучшения плотов. Первоначально созданная во Flash, теперь вы можете наслаждаться Raft Wars в формате HTML5 на своем настольном компьютере или мобильном устройстве. Мышь — нажимайте и рисуйте, чтобы стрелять Да, многопользовательская игра Raft Wars Raft Wars создана в многопользовательском режиме, в котором вы играете против онлайн-игроков. Raft Wars создана Мартином Кунстом и TinyDobbins из Нидерландов. Они также являются создателями Raft Wars 2 и Raft Wars Multiplayer.

Веб-сайт: poki.com

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