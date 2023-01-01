B.C. Bow Contest

ДО Н.Э. Bow Contest — это игра в стрельбу из лука, основанная на навыках, созданная Nitrome. Нацельтесь на мишени, перетаскивая их, чтобы найти идеальный угол и силу для стрельбы! В Bow Contest множество уровней! Стреляйте и будьте точны! Постарайтесь пройти все уровни! Готовы ли вы стать лучшим лучником? Перетащите левую кнопку мыши, чтобы прицелиться. Отпустите, чтобы стрелять. Bow Contest была создана Nitrome как флэш-игра, а позже эмулирована в HTML5 AwayFL для Poki. Играйте в другие флэш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

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