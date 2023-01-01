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Dodge Blast

Dodge Blast

poki.com

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Dodge Blast — это аркадная игра, разработанная BUN GUN. В этой игре вы можете выбрать свой любимый космический корабль, прорваться сквозь скопления странных инопланетных существ, собирать улучшения оружия и сразиться с межгалактическими боссами. Dodge Blast построен в том же духе, что и классические игры, такие как Space Invaders, но он делает еще один шаг вперед, позволяя вам набирать рекорды с помощью комбо, цепных атак и особых способностей! Готовы ли вы к этому захватывающему бесконечному приключению в галактике? Движение — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Стрельба — пробел. Специальная атака — (удерживать) пробел. Dodge Blast создан BUN GUN. Сыграйте в другую казуальную аркадную игру Poki: Hoppenhelm.

Веб-сайт: poki.com

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