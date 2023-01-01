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Space Thing

Space Thing

poki.com

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Space Thing — это игра-стрелялка на космическую тематику, в которой вы сражаетесь за доминирование в космическом пространстве. Проверьте свои рефлексы, сражаясь с ИИ-противниками в динамичной и беспощадной аркадной игре. Во время игры вы разблокируете множество скинов персонажей. Обязательно используйте каждое усиление, которое видите, и регулярно используйте свой щит, если вы хотите хорошо выжить в открытом космосе. Попробуйте режим Invaders, чтобы получить максимум удовольствия. И не забудьте сыграть в локальный мультиплеер против своих друзей. Так что не забудьте поделиться Space Thing со своими друзьями и весело провести время! Перемещение — WAD или клавиши со стрелками. Стрельба — H или Z. Переключение цели — J или X. Space Thing была создана Брэдом Эрккилой. Играйте в другие казуальные и занимательные головоломки Poki: squish-machine-2, Castle Pals, Flipchamps Dual Strike и Squish Machine. Вы можете играть в Space Thing бесплатно на Poki. В Space Thing можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты. .

Веб-сайт: poki.com

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