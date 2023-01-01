Game of Farmers — это казуальная фермерская игра, созданная AppyApp. Оставьте хаотичную городскую жизнь позади и начните строить ферму своей мечты. Разблокируйте различные виды растений, овощей, фруктов и животных и зарабатывайте с их помощью деньги, даже когда вы не в сети. Продавайте свой урожай и органические продукты, чтобы покупать новые виды семян, даже волшебные. Это ваш первый шаг к тому, чтобы стать самым успешным фермером в мире. Вы знаете, что они говорят: когда жизнь дает вам лимоны, посадите их семена и наблюдайте, как они растут! Нажмите на участок, чтобы использовать землю и зарабатывать деньги. Обратите внимание на всплывающие окна обновления, чтобы увеличить свои доходы. Использование / сбор урожая — коснитесь или щелкните левой кнопкой мыши. Game of Farmers создана AppyApp. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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