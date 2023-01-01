Idle Pet Business — это игра в режиме ожидания, в которой вы сможете стать миллионером, создав собственный зоомагазин! Начиная с милого хомяка, вы можете разблокировать разнообразных питомцев, воспитывать их за монеты и повышать уровень их способностей. Не упустите возможность продвигать свой зоомагазин через социальные сети, чтобы максимизировать свои доходы! Готовы построить свою империю питомцев? Пусть праздное приключение начнется!

Веб-сайт: poki.com

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