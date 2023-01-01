WebCatalog
Day of Meat

Day of Meat

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Day of Meat в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Day of Meat — это игра в жанре Tower Defense, созданная Lampogolovii. Таинственная комета только что обрушилась на планету, и по совпадению начали появляться кровожадные монстры. Так что вооружайтесь и приготовьтесь защититься от волн нападающих на вас страшных монстров. Наш герой позаботится о стрельбе, пока вы управляете обороной. Открывайте и улучшайте новое оружие, сооружения, снаряды, регенерацию здоровья, удивительные уникальные способности и многое другое! Обратите внимание, что обновления, которые вы применяете в Лаборатории, будут постоянными. Совет для профессионалов: вы можете использовать переключатель в левом верхнем углу, чтобы ускорить игру! Мир нуждается в вас, так что будьте готовы исследовать и очищать! Нажмите или коснитесь улучшения в нижней части экрана, чтобы исследовать его. Если кнопка зеленая, у вас достаточно средств для ее исследования. Если он красный, вам нужно сохранить еще немного. Игра будет стрелять за вас. Day of Meat создан Lampogolovii. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Day of Meat, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Day of Meat: Radiation

Day of Meat: Radiation

poki.com

Day of Meat: Castle

Day of Meat: Castle

poki.com

Zomcraft.io

Zomcraft.io

zomcraft.io

Block Toggle

Block Toggle

poki.com

Mad Day

Mad Day

poki.com

Mad Day 2

Mad Day 2

poki.com

Lands of Blight

Lands of Blight

poki.com

Space Major Miner

Space Major Miner

poki.com

Slay.one

Slay.one

slay.one

ShootZ

ShootZ

poki.com

Gun Master 2

Gun Master 2

poki.com

Cooking Fast Halloween

Cooking Fast Halloween

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности