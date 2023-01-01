Day of Meat — это игра в жанре Tower Defense, созданная Lampogolovii. Таинственная комета только что обрушилась на планету, и по совпадению начали появляться кровожадные монстры. Так что вооружайтесь и приготовьтесь защититься от волн нападающих на вас страшных монстров. Наш герой позаботится о стрельбе, пока вы управляете обороной. Открывайте и улучшайте новое оружие, сооружения, снаряды, регенерацию здоровья, удивительные уникальные способности и многое другое! Обратите внимание, что обновления, которые вы применяете в Лаборатории, будут постоянными. Совет для профессионалов: вы можете использовать переключатель в левом верхнем углу, чтобы ускорить игру! Мир нуждается в вас, так что будьте готовы исследовать и очищать! Нажмите или коснитесь улучшения в нижней части экрана, чтобы исследовать его. Если кнопка зеленая, у вас достаточно средств для ее исследования. Если он красный, вам нужно сохранить еще немного. Игра будет стрелять за вас. Day of Meat создан Lampogolovii. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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