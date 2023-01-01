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Day of Meat: Radiation

Day of Meat: Radiation

poki.com

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Day of Meat: Radiation — это игра в жанре Tower Defense, в которой вам предстоит выжить в постапокалиптической пустоши. После того, как планета была разрушена в результате события Судного дня, радиоактивные монстры начали сеять хаос. Ваш долг – защитить себя и свою базу от волн нападающих на вас страшных монстров. Ваша база будет автоматически расстреливать каждого врага, но ваша задача — эффективно исследовать и модернизировать базу, не будучи подавленной ордами. Открывайте и улучшайте новое оружие, сооружения, снаряды, регенерацию здоровья, удивительные уникальные способности и многое другое! Обратите внимание, что обновления, которые вы применяете в Лаборатории, будут постоянными. Так что сохраняйте хороший баланс между исследованиями в реальном времени и обновлениями лабораторий и обязательно ускоряйте игру, когда это необходимо. Не забудьте поделиться им с друзьями, чтобы узнать, кто сможет прожить дольше! Нажмите на улучшение в нижней части экрана. Если кнопка зеленая, у вас достаточно средств для ее исследования. Если он красный, вам нужно сохранить еще немного. День мяса создан Lampogolovii. Сыграйте в другую их игру-стрелялку на Poki: Day of Meat! Вы можете играть в Day of Meat: Radiation бесплатно на Poki. В Day of Meat: Radiation можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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