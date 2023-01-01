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Mad Day

Mad Day

poki.com

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Отправляйтесь на своей военной машине к кораблю пришельцев в Mad Day! Твоего приятеля Пушистика похитили злые инопланетяне. Теперь вы должны отомстить и спасти фиолетовое существо! Улучшайте свое ружье и перезарядное устройство, чтобы взорвать врага, и носите шляпы, чтобы получить особые бонусы! Специальное испытание Mad Truck Challenge было создано Smokoko. Они также создали продолжение Mad Day 2 и новый Monsters' Wheels Special.

Веб-сайт: poki.com

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