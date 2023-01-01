Max and Mink

Объединяйтесь, чтобы отправиться в любую точку вселенной! Макс и Минк — смелая пара животных. В этой игре для двух игроков вы можете управлять обоими существами одновременно или по отдельности. Ваша миссия — помочь дуэту добраться до двери на каждом уровне. Макс может летать, сгибаться и растягиваться, чтобы позволить Минку подняться выше. Попробуйте добраться до двери самостоятельно или попросите помощи у приятеля. Дружба – это все, что вам нужно!

Веб-сайт: poki.com

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