Little Master Cricket — это спортивная игра, в которой вы тренируете свои навыки игры в мяч. Little Master Cricket, оснащенный физическим движком рэгдолла и уникальной схемой управления, позволяющей вам напрямую контролировать биту, предлагает выбор: играть в обороне и избегать выхода на улицу или с трудом проложить себе путь к быстрому столетию. Размахивайте битой, чтобы отбить мяч в направлении полосатых зачетных зон, но не направляйте его в желто-черные зоны, где вас поймают! Вам понадобится хорошая концентрация и умение, чтобы стать чемпионом мира и заработать титул Маленького Мастера! Поделитесь игрой с друзьями, чтобы получить еще больше удовольствия! Размахивайте битой, чтобы отбить мяч в направлении полосатых зачетных зон, но избегайте попадания его в желто-черные зоны, где вас поймают. Защитите свои пни! Маленький мастер-сверчок был создан Беннеттом Фодди. Играйте в другие их легендарные игры на Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP и Pole Riders.

Веб-сайт: poki.com

