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Laborer 2

Laborer 2

poki.com

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Laborer 2 — это игра-стрелялка, основанная на навыках, созданная ANV Games. Вы усталый чернорабочий, которому надоело таскать ящики, поэтому теперь вы просто уничтожаете их, используя разнообразное оружие. Используйте мышку, чтобы целиться и стрелять по падающим ящикам и зарабатывайте за это деньги. Потратьте заработанные деньги на новые потрясающие раскраски оружия, одежду и усиления. Избавьтесь от скуки вместе с Laborer 2!Стреляйте — ЛКМ (левая кнопка мыши)Двигайтесь — WASD или клавиши со стрелками.Laborer 2 был создан ANV Games. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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